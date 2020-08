Premier succès pour le rookie Brad Binder et KTM, vainqueurs à Brno

KTM et son pilote sud-africain Brad Binder ont ouvert leur compteur victoire en MotoGP, championnat du monde de vitesse moto, dimanche lors du Grand Prix de République tchèque, 3e manche de la saison.Binder est le premier rookie à s'imposer en MotoGP depuis Marc Marquez en 2013, absent depuis le début de saison en raison d'une blessure. L'Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) a terminé deuxième, signant son premier podium dans la catégorie reine, devant le Français Johann Zarco (Ducati). L'Espagnol Alex Rins (Suzuki) a fini 4e, juste devant l'Italien Valentino Rossi (Yamaha). Le Français Fabio Quartararo, vainqueur des deux premières manches de la saison et leader du championnat du monde, 7e. Quartararo est toujours leader avec 59 points, devant l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha/42) et Morbidelli (31). En Moto2, l'Italien Enea Bastianini (Kalex) a remporté sa deuxième victoire de rang, après l'Andalousie, et a pris du coup la tête du championnat avec 15 points d'avance sur son dauphin italien Luca Marini (Kalex). En début de journée, Barry Baltus (CarXpert Pruestel GP) a pris la 21e place en Moto3. La victoire est revenue à l'Italien Dennis Foggia (Honda) alors que l'Espagnol Albert Arenas (KTM) est en tête du championnat du monde. Les pilotes enchaîneront immédiatement sur deux manches en Autriche, sur le Red Bull Ring de Spielberg, les 16 et 23 août. (Belga)