Premier titre de hockey en salle pour le Racing, victorieux du Watducks, chez les dames

L'équipe dames du Racing a décroché le premier titre de hockey en salle de son histoire, dimanche au Sportoase de Louvain, après sa victoire en finale des playoffs 3-2 face aux triples tenantes du titre du Waterloo Ducks.En demi-finales samedi, les deux clubs avaient émergé sur le même score de 2-1, le Waterloo Ducks se qualifiant aux dépens du Wellington et le Racing se montrant meilleur que le Dragons. Dimanche, les Bruxelloises ont pris l'avance sur leur 1er penalty-corner (pc) transformé par Jill Boon. Les Waterlootoises égalisaient dans le quart-temps suivant, également sur pc, via Joanne Peeters. Le Racing reprenait cependant l'avantage en début de seconde mi-temps sur un tir de Linda Haussener, avant qu'Anouk Raes, sur stroke, ne double l'avance des Uccloises pour mener 3-1 à l'entame du 4e et dernier quart. La réduction du score de Peeters, sur pc, permettant aux Brabançonnes de revenir 3-2, tombait trop tard, alors qu'il ne restait que 40 secondes de jeu. Les joueuses d'Olivier Coulon, qui avait terminé la phase classique du championnat à la 2e place derrière les Waterlootoises, pouvaient fêter leur 1er sacre en salle, leur donnant droit à défendre la Belgique en 2023 lors des championnats d'Europe des clubs. Plus tard dans l'après-midi, le Léopold et l'Amicale Anderlecht en découdront en finale des playoffs messieurs. (Belga)