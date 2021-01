Première victoire de la saison pour Lara Gut-Behrami, lauréate du Super-G de Sankt Anton

Lara Gut-Behrami a remporté le Super-G de Sankt Anton am Arlberg. Dimanche sur les pentes de la station autrichienne, la Suissesse a devancé l'Italienne Marta Bassino et sa compatriote Corinne Suter au terme de cette 13e manche de la Coupe du monde de ski alpin.Partie avec le dossard N.5, Lara Gut-Behrami a signé le temps de 1:17.83. Bassino, double lauréate en géant cette saison, a échoué à 16 centièmes de la Suissesse de 29 ans. Corinne Suter, qui affiche une victoire et deux deuxièmes places cette saison, a elle pris la 3e place à 0.20. Ce succès de Gut-Behrami, son 27e en carrière, lui permet de prendre la tête du classement de la spécialité. Avec 145 points, la lauréate du gros globe de cristal 2016 devance la Tchèque Ester Ledecka et Suter, à égalité à la deuxième place avec 140 points. La Slovaque Petra Vlhova, qui dispute toutes les disciplines cette saison, est toujours en tête du général après une 19e place dimanche. Avec 649 points, elle devance la Suissesse Michel Gisin (530) et Bassino (423). Dès mardi, les spécialistes des épreuves techniques se donneront rendez-vous à Flachau, toujours en Autriche, pour y disputer le cinquième des neuf slaloms de la saison. Elles mettront ensuite le cap sur la station slovène de Kranjska Gora pour deux slaloms géants, prévus les 16 et 17 janvier. Ces deux courses devaient initialement se tenir à Maribor mais, faute de neige, il a fallu les délocaliser. (Belga)