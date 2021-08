Première victoire du Standard, qui va s'imposer à Zulte Waregem

Après son partage (1-1) face aux vice-champions de Belgique de Genk en ouverture la semaine dernière, le Standard est allé s'imposer à Zulte Waregem 1-2 (mi-temps: 0-0) lors de la 2e journée du championnat de Belgique de football dimanche.Les Liégeois s'offrent leur première victoire de la saison sur un but inscrit à une minute de la fin de la partie. Le premier but de la rencontre a été inscrit en seconde période par le Brésilien Joao Klauss, sur penalty, à la 59e minute. Zulte Waregem est parvenu à égaliser à la 74e par Abdoulaye Sissako. Le but de la victoire pour le Standard a été inscrit à la 89e minute par Tapsoba reprenant un centre de Donnum. Au classement, le Standard rejoint Charleroi, le Club et le Cercle de Bruges ainsi que Saint-Trond en tête du classement de la Jupiler Pro League avec 4 points. La Gantoise et le Beerschot, en quête de leur premier point, s'affrontent à 18h30. Courtrai en visite à l'Antwerp (21h00) est la seule équipe encore à pouvoir aligner un six sur six après deux journées de championnat pour passer seul en tête. (Belga)