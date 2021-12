"Prepaid Donations" de MSF pour sauver des vies avant la catastrophe

Médecins Sans Frontières lance sa nouvelle campagne "Repoussons les frontières" et introduit à cette occasion une nouvelle façon de récolter des dons, a communiqué l'organisation internationale lundi."Prepaid Donations" permet aux particuliers de faire un don avant qu'une catastrophe ne survienne. Ce nouvel outil de dons est soutenu par la moitié des 1.000 Belges interrogés, dont 65 % des moins de 34 ans, d'après une étude menée par iVox à la demande de MSF. Par le biais de cette campagne de fin d'année, MSF veut repousser les frontières, et intervenir juste à temps au lieu d'arriver trop tard. "Quand on agit en première ligne dans des zones gravement touchées, l'aide financière et humaine et le matériel médical sont indispensables mais souvent très limités. De plus, lorsqu'une catastrophe survient, il faut souvent compter plusieurs jours avant que les dons parviennent", a souligné l'ONG. Tous les dons effectués via "Prepaid Donations" iront directement au Fonds d'urgence, qui permet à MSF d'allouer les ressources là où les besoins sont les plus grands et de venir immédiatement en aide aux victimes, lorsqu'une urgence est déclarée. Les donateurs recevront des informations sur la destination de leurs dons via notifications, e-mails ou dans un tableau de bord leur permettent d'avoir une vue "plus claire et transparente" sur les interventions de MSF et comment leurs dons sont utilisés. MSF fournit des soins aux victimes de guerres, de catastrophes et d'épidémies grâce à des dons privés dans 70 pays. (Belga)