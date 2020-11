Près de 150.000 euros adjugés aux enchères pour un dessin de Tintin dans l'espace

Un dessin de Tintin et du capitaine Haddock dans l'espace, par Hergé, a été adjugé jeudi pour 145.500 euros, a annoncé la maison de vente aux enchères Daniel Maghen.Ce dessin en noir et blanc, à l'encre de Chine et à la gouache, avait été réalisé en 1952 par le célèbre dessinateur belge en vue d'un puzzle. On y voit Tintin, debout sur le flanc de la fameuse fusée de l'album "On a marché sur la lune", retenir le capitaine Haddock par une corde, alors qu'il risque de dériver dans le cosmos. La Terre est visible dans le fond, à une époque où la seule photo de notre planète depuis l'espace ne montre qu'une partie du globe. Le record pour une oeuvre d'Hergé avait été de 770.660 euros, en 2015, pour un dessin "hors texte" (de grand format et sans paroles), au crayon et à la gouache, dans "Tintin au Congo". Une oeuvre de la vente aux enchères de jeudi, consacrée à la BD, a été achetée pour plus cher encore: le dessin original de la couverture d'un album de Grzegorz Rosinski, "Le Grand Pouvoir du Chninkel" (1988). Il est parti pour 186.760 euros. (Belga)

