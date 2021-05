Près de 150 arrestations en Californie lors d'une grande fête sur une plage

Une invitation à une fête sur une plage via l'application vidéo TikTok a provoqué samedi soir une ruée d'invités à Huntington Beach, dans l'État américain de Californie, entraînant de nombreuses arrestations.Ce sont ainsi 149 adolescents et jeunes adultes qui y ont été arrêtés pour vandalisme ou trouble de l'ordre public, a indiqué la police locale dimanche. Selon les médias américains, l'événement, annoncé par un utilisateur de TikTok, avait attiré plus de 2.500 personnes dans la ville côtière située au sud de Los Angeles, samedi soir. La foule s'est alors agrandie rapidement et est rapidement devenue hors de contrôle, selon les forces de l'ordre. Les autorités ont imposé un couvre-feu la nuit. Selon le communiqué de presse de la police, plus de 150 policiers sont intervenus alors que certaines personnes lançaient des bouteilles et des pierres et allumaient des feux d'artifice. Des boutiques, des étals et des voitures de patrouille ont été endommagés alors que la foule se déplaçait le long de la digue et dans la ville. (Belga)

