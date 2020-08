Près de 35.000 euros récoltés pour la marche solidaire d'Oxfam

Trente-huit équipes sont inscrites à la 13e édition de la marche solidaire Oxfam Trailwalker et ont collecté près de 35.000 euros, indique l'ONG mardi. Elles parcourront ensemble 1760 kilomètres. La marche aura lieu comme prévu les samedi 29 et dimanche 30 août, mais en raison de la pandémie de Covid-19, chaque équipe choisira son propre point de départ et la distance qu'elle souhaite parcourir.Au lieu du tracé habituel de 100 kilomètres et du départ à l'aérodrome militaire de Saint-Hubert, les équipes de quatre personnes choisiront leur itinéraire. Et plutôt que de collecter un minimum de 1750 euros avant de prendre le départ, elles peuvent désormais lever 17,5 euros par kilomètre parcouru. Les participants n'ont en effet pas pu se préparer comme prévu pendant le confinement, explique Oxfam. L'argent récolté financera des projets de l'organisation partout dans le monde. De nombreuses équipes se sont désistées à cause du coronavirus. Trente-huit équipes participeront à l'édition de cette année, contre 203 inscrites au total. Les autres ont reporté leur participation à l'année prochaine. Les équipes peuvent cependant encore s'inscrire jusqu'au 15 août. "Les 140 participants et participantes ont répondu présents parce que qu'ils savent que les besoins sont importants dans certains pays, parfois déjà meurtris par des conflits violents et où les inégalités sont profondément enracinées. En plus de tout cela, de nombreux hôpitaux à travers le monde sont au bord de la rupture en raison de la pandémie de coronavirus", explique Markus Neumann, l'un des organisateurs. Autre nouveauté: l'événement sera diffusé en live sur Facebook. Les équipes seront en contact continu avec l'équipe organisatrice grâce à une application. Depuis le début de la pandémie, Oxfam a fourni une aide alimentaire et de l'eau potable à 4,5 millions de personnes dans 62 pays. L'organisation cherche à récolter 113 millions de dollars supplémentaires au niveau mondial, soit près de 96 millions d'euros, pour soutenir ses programmes. (Belga)