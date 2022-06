Près de 400 arrestations pendant la Marche des Fiertés à Istanbul

Près de 400 personnes ont été arrêtées dimanche à Istanbul au cours de la Marche des Fiertés LGBTQ+, ont indiqué lundi les organisateurs de la marche et une association de défense des droits LGBTQ+, selon laquelle toutes ont été libérées."373 personnes ont été arrêtées. Toutes (...) avaient été libérées au matin du 27 juin", a indiqué l'association turque de défense des droits LGBTQ+ Kaos GL. Comme chaque année depuis 2015, l'événement avait été interdit par le gouverneur de la ville, mais des centaines de manifestants brandissant des drapeaux arc-en-ciel se sont rassemblés dans les rues adjacentes à la place Taksim, dans le centre d'Istanbul, entièrement fermée au public. Avant même le début du rassemblement, la police anti-émeutes avait effectué une descente musclée dans les cafés et les rues du quartier voisin de Cihangir, arrêtant les personnes qui s'y trouvaient, a constaté une équipe de l'AFP. Certaines, dont un photographe de l'AFP, avaient commencé à être relâchées peu avant 23H00 (22H00 HB), six heures environ après leur interpellation. (Belga)