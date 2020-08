Près de 445 contaminations en moyenne par jour, en baisse de 13%

Entre le 19 et le 25 août, il y a eu en moyenne 444,7 contaminations au nouveau coronavirus par jour, soit une baisse de 13% par rapport à la période de référence de sept jours précédents, selon les chiffres actualisés samedi par l'Institut de Santé publique Sciensano.Le nombre de contaminations en Belgique s'élève désormais à 83.952, contre 83.500 auparavant. L'incidence moyenne, soit le nombre de cas enregistrés pour 100.000 habitants, est de 58,4 en deux semaines, en baisse de 13,5%. Anvers, Bruxelles-Ville, Schaerbeek et Molenbeek restent les communes où le nombre d'infections est le plus élevé. Le nombre moyen d'admissions par jour à l'hôpital est passé de 27,9 à 17,4 (-37%) sur la période du 22 au 28 août par rapport à la semaine précédente. Sciensano fait également part d'une moyenne de 4,9 décès par jour, soit une diminution de moitié par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de l'épidémie, 9.886 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19. Le nombre de lits d'hôpitaux occupés est en baisse de 19% pour la période du 21 au 28 août, passant de 314 à 253. L'occupation de lits en soins intensifs est, elle, aussi en recul pour la même période: -8% (77 malades). L'estimation médiane du taux de reproduction (qui mesure la capacité du virus à se propager) calculé du 22 au 28 août est de 0,728. Les provinces d'Anvers, de Bruxelles, du Hainaut, de Liège, de Namur et de Luxembourg ainsi que celles de Flandre occidentale et orientale sont en dessous de 1, un malade y contamine donc en moyenne moins d'une personne. (Belga)

