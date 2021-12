Près de 56 millions d'euros de prime corona déjà distribués

Jusqu'à présent, 56 millions d'euros de prime corona ont été accordés aux salariés belges, selon l'association des émetteurs de titres prépayés Via - qui réunit Edenred, Monizze et Sodexo. L'échéance du 31 décembre approchant, le nombre de commandes a sensiblement augmenté.Depuis le 1er août, les entreprises belges qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise peuvent accorder à leurs employés une prime corona pouvant aller jusqu'à 500 euros sous forme de chèques consommation, mais le prestataire de services RH Acerta a déclaré mardi que seuls 3,6% des employés belges ont été jusqu'ici gratifiés d'une prime corona. Monizze, qui émet des chèques électroniques, a également exhorté mardi les employeurs à agir. Cependant, Via ne voit aucune raison de douter du succès de la mesure. "Il y a eu beaucoup de commandes ce mois-ci", indique l'association, qui relate une "nette accélération" des commandes depuis la mi-novembre. Les entreprises peuvent encore verser la prime jusqu'au 31 mars 2022, mais elles doivent avoir pris une décision d'attribution avant la fin de l'année. Les chèques sont valables jusqu'au 31 décembre 2022. (Belga)