Près de 9 employeurs sur 10 ne prévoient pas d'augmentation salariale en 2022

Près de 9 employeurs belges sur 10 (89%) ne prévoient pas d'augmentation des salaires en 2022, selon le Guide des salaires 2022 du recruteur Robert Half."Bien que la majorité des entreprises (60%) envisage l'avenir de manière positive en ce qui concerne la croissance de leurs activités, de nombreux employeurs belges sont confrontés à un défi de taille, car ils ne seront pas en mesure d'accorder une augmentation de salaire à leur personnel", explique Robert Half. A peine 14% des personnes interrogées prévoient néanmoins d'accorder des primes plus élevées en 2022 et de manifester leur reconnaissance par des avantages extralégaux, mais une véritable augmentation salariale n'est actuellement pas envisageable pour de nombreux managers. "Les entreprises souhaitent récompenser leur personnel pour leur travail durement accompli, dans un climat loin d'être facile. Cependant, elles n'ont souvent pas les moyens de montrer leur reconnaissance par une augmentation salariale. Il est donc important que les employeurs se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire, surtout dans un environnement où la guerre des talents fait rage. Il est intéressant de penser aux primes, aux avantages extra-légaux et à une politique attractive et claire de flexibilité du package salarial", explique Joël Poilvache, directeur chez Robert Half. 37% des managers interrogés ont cité les bas salaires et l'impossibilité d'offrir des augmentations salariales comme principal défi pour retenir les talents. Cela peut également constituer un obstacle de taille pour attirer de nouveaux employés. 9% indiquent que le fait de ne pas pouvoir répondre aux attentes salariales des employés potentiels rend difficile la recherche de nouveaux talents, ajoute Robert Half dans son étude. (Belga)

