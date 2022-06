Près de 90% des sinistrés ont été indemnisés, affirme la fédération sectorielle Assuralia

Un peu moins d'un an après les inondations meurtrières de la mi-juillet 2021, près de 90% des sinistrés assurés ont été indemnisés, a affirmé la fédération sectorielle Assuralia, lundi, au cours d'une conférence de presse."Près de 90% des dossiers assurés sont presque totalement réglés, un accord sur le montant total des dommages ayant été trouvé entre assureurs et assurés", a ainsi expliqué Hein Lannoy, l'administrateur délégué d'Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances. Sur ce pourcentage, 75% des sinistrés ont été totalement indemnisés par leur assureur et 15% recevront leur solde sur présentation des factures des travaux réalisés après avoir déjà reçu entre 80 et 90% des montants prévus. Quant aux 10% restants, ils font partie des dossiers qui restent à finaliser, en raison notamment de pièces manquantes, de la nécessité de contre-expertises ou de la non-disponibilité de certains corps de métiers. "Des discussions sur le montant total des indemnisations sont en cours mais des avances ont déjà été versées", a précisé le responsable d'Assuralia. Selon ce dernier, les indemnisations versées aux sinistrés assurés des trois Régions du pays s'élevaient, au 31 mai dernier, à plus de 1,7 milliard d'euros sur un coût total des dommages estimés pour le secteur à quelque 2,5 milliards, dont 2,44 milliards rien que pour la Wallonie, et principalement la province de Liège. La toute grande majorité de ce montant - 1,5 milliard d'euros - a été versée dans le cadre de l'assurance incendie en risques simples (habitations, petits commerces, bâtiments agricoles); 152 millions d'euros sont passés en risques spéciaux (grandes entreprises) et 62 millions en assurance auto omnium. Au total, 75.496 sinistres (risques simples, corps de véhicules et autres) ont été déclarés aux assurances à la suite des inondations qui ont touché le pays entre le 14 et le 16 juillet 2021. (Belga)