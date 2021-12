Près de sept Belges sur dix favorables à des restrictions pour les non-vaccinés

Soixante-huit pour cent des Belges sont favorables à la limitation des libertés des personnes non vaccinées, selon de nouveaux résultats du baromètre Le Soir-RTL publiés lundi. Vingt-deux pour cent sont opposés à de telles restrictions.Le soutien à une limitation, par exemple d'accès aux lieux publics, est plus fort en Flandre (71%) qu'à Bruxelles (64%) et en Wallonie (62%). Concernant le personnel soignant, l'obligation vaccinale est vue favorablement par 74% des personnes interrogées. Plus d'un sondé sur deux (55%) serait même d'avis d'interdire aux non-vaccinés de travailler dans les soins de santé La moitié des Belges (50%) est par ailleurs favorable à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, relève encore Le Soir. (Belga)