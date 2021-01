Près de trois travailleurs belges sur dix intéressés par un leasing vélo

Vingt-huit pour cent des Belges sont intéressés par un leasing vélo par le biais de leur employeur, selon une enquête menée par l'entreprise de services RH Acerta et le bureau Indiville auprès de 2.000 travailleurs.Parmi les travailleurs intéressés par un leasing vélo professionnel, une moitié d'entre eux (49%) est prête à perdre maximum 20 euros net par mois à cette fin. Les autres sont disposés à apporter une contribution plus importante ou seraient prêts à y consacrer une prime ou un bonus existant, affirme Acerta. "Le leasing vélo est exonéré de l'avantage de toute nature (ATN) - même si le vélo est utilisé pour les déplacements domicile-lieu de travail - et jouit en ce sens d'un avantage concurrentiel par rapport à la voiture", souligne Michaël Zahlen, consultant chez Acerta. Bien que la loi ne permette pas un règlement par le biais de leur salaire brut, les fonctionnaires (30%) sont plus favorables au leasing que les ouvriers (28%) et les employés (27%). Une ouverture à ce sujet, comme envisagée en Flandre, "pourrait contribuer à une nouvelle augmentation de la popularité du vélo de société", relève M. Zahlen. Près d'un travailleur sur cinq (18,7%) bénéficie par ailleurs déjà d'une indemnité vélo, qui est elle exonérée jusqu'à 0,24 euro par kilomètre parcouru entre le domicile et le lieu de travail, précise Acerta. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.