Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Une électrice de l'Iowa veut changer son vote en raison de l'homosexualité de Buttigieg

"Il a un partenaire du même sexe?": une électrice de l'Iowa a demandé à changer son vote en faveur de Pete Buttigieg après avoir appris que le candidat démocrate était homosexuel, dans un échange courtois mais tendu diffusé mardi sur Twitter.Selon les médias américains, la scène s'est passé lundi soir à Cresco, une commune rurale du nord de cet Etat du Midwest qui a lancé la saison des primaires avec ses "caucus", des assemblées de quartier. La séquence, d'un peu plus de deux minutes, a été partagée par une responsable locale du parti démocrate, Laura Hubka. "Vous me dites qu'il a un partenaire du même sexe? Pete?", demande l'électrice au début de cet échange avec une représentante du candidat. "Oui, il est marié", lui répond la jeune femme. "Alors je ne veux personne comme ça à la Maison Blanche", lance la dame, en demandant qu'on lui rende son bulletin. Manifestement gênée, la représentante de la campagne de Buttigieg souligne que l'ex-maire de South Bend (Indiana) "est un être humain, comme vous et moi, et cela ne devrait pas être important". "Comment ça se fait qu'on ait rien dit avant", demande l'électrice qui assure "n'avoir jamais su" l'orientation sexuelle du candidat modéré, qui pourtant n'a jamais caché son homosexualité depuis le début de la campagne. S'ensuit une conversation tendue sur la Bible. "Pourquoi est-il dit dans la Bible qu'un homme devrait épouser une femme", résume l'électrice, qui porte un autocollant de soutien à Amy Klobuchar, une autre candidate modérée. "Je respect totalement votre point de vue", assure en souriant la représentante. "Je crois qu'on a des différences d'interprétation", dit-elle en gardant son calme quand l'électrice l'accuse de ne pas être croyante. On ignore si l'électrice a finalement repris son bulletin. Pete Buttigieg, 38 ans et inconnu du grand public il y encore un an, a prononcé lundi soir un discours très offensif allant jusqu'à se dire "victorieux". "Iowa, tu as surpris le pays", a-t-il lancé, alors que les résultats n'avaient pas encore été publiés en raison d'un bug informatique. (Belga)