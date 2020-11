Présidentielle américaine 2020 - "Aucune preuve" de bulletins perdus ou modifiés

Plusieurs autorités électorales américaines ont affirmé jeudi dans un communiqué commun, plus d'une semaine après la présidentielle, n'avoir trouvé "aucune preuve" de bulletins perdus ou modifiés, ou de systèmes de vote piratés."L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des Etats-Unis", ont indiqué ces autorités locales et nationales en charge de la sécurité du scrutin, contredisant les accusations de fraude émanant du président sortant Donald Trump et de son entourage. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.