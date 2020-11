Présidentielle américaine 2020 - Biden remporte sans surprise la Californie, dotée du plus grand nombre de grands électeurs

Le candidat démocrate Joe Biden est donné vainqueur en Californie, Etat le plus peuplé des USA, ainsi que dans les Etats de Washington et Oregon, selon les projections des médias américains mardi, en soirée du scrutin présidentiel.Selon les projections d'Associated Press, la Californie a voté sans surprise pour le démocrate, lui apportant pas moins de 55 grands électeurs, alors que 270 d'entre eux sont nécessaires pour remporter le scrutin présidentiel. Selon ce média, les Etats de Washington et de l'Oregon ont aussi voté en faveur du candidat démocrate, lui apportant 12 et 7 grands électeurs. (Belga)

