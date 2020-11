Présidentielle américaine 2020 - Fox News pas autorisé à qualifier Joe Biden de "président élu", la chaîne dément

Les présentateurs, experts et journalistes de Fox News ne sont, pour le moment, pas autorisés à qualifier Joe Biden de "président élu" en cas de victoire aux élections à cause de craintes de poursuites judiciaires de la part du président Donald Trump, selon la chaîne de télévision CNN. Fox News dément cependant ces informations.L'équipe de campagne du candidat républicain accuse Fox News d'avoir attribué l'Arizona à Joe Biden de manière prématurée le soir des élections. Ceci aurait, selon le New York Times, conduit Donald Trump à crier plus tard dans la nuit à la fraude électorale à grande échelle, sans néanmoins avancer de preuve. Fox News est généralement considéré comme le porte-voix de l'Amérique conservatrice de droite. La chaîne de télévision indique cependant qu'il n'y a eu "aucune note ou directive éditoriale de Fox News" sur la question. (Belga)