Présidentielle américaine 2020 - "Je vais bien", lance Trump depuis le balcon de la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump, récemment hospitalisé après une infection au coronavirus, a affirmé samedi qu'il se sentait bien, lors d'un évènement en public aux allures de meeting électoral à la Maison Blanche.Devant une foule criant "Quatre ans de plus! ", M. Trump, qui ne portait pas de masque, a aussi assuré que le coronavirus allait "disparaître". "Je vais bien! ", a-t-il lancé. "Je veux que vous sachiez que notre nation va vaincre ce terrible virus chinois", a insisté le président américain. "Nous produisons des thérapies et des médicaments puissants, nous guérissons les malades, nous allons nous en remettre et le vaccin va arriver très, très vite, en un temps record", a-t-il assuré. "La science et la médecine vont éradiquer le virus chinois une fois pour toutes, nous nous en débarrasserons dans le monde entier. Vous voyez de grosses flambées en Europe, au Canada (...), mais ça va disparaître, c'est en train de disparaître et les vaccins vont aider", a-t-il jugé. (Belga)

