Présidentielle américaine 2020 - Joe Biden donné vainqueur au Minnesota et à Hawaï

Le candidat démocrate Joe Biden est assuré d'une victoire dans l'Etat du Minnesota de même qu'à Hawaï, selon les projections mardi soir des médias américains dont Associated Press et le New York Times.L'Etat du Minnesota, qui était scruté car sa population pouvait basculer dans le camp républicain, dispose de 10 grands électeurs. L'état insulaire d'Hawaï, Etat d'origine du précédent président américain démocrate Barack Obama, reste ancré dans la tradition démocrate, et promet quatre grands électeurs au candidat Biden. Il faut 270 grands électeurs pour remporter l'élection présidentielle américaine, mais sans résultats confirmés pour les grands Etats décisifs, le scrutin demeure en cours de nuit toujours imprévisible. L'équipe de campagne de Joe Biden a annoncé qu'il prendra la parole vers 06h30 mercredi matin HB. (Belga)

