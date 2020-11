Présidentielle américaine 2020 - L'Arabie saoudite "félicite" Biden pour sa victoire

Le roi Salmane et le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed ben Salmane, très proches de Donald trump, ont "félicité" dimanche soir Joe Biden et Kamala Harris élus président et vice-présidente des Etats-Unis la veille, a annoncé l'agence de presse officielle SPA.Dernier responsable des monarchies arabes du Golfe à réagir, le roi Salmane a exprimé "ses meilleurs voeux de succès" et rappelé "les relations historiques étroites particulières entre les deux pays et peuples amis". (Belga)

