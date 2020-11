Présidentielle américaine 2020 - L'Union européenne félicite Biden, plaide pour un "partenariat solide" avec les Etats-Unis

La chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont félicité samedi Joe Biden pour son élection, insistant sur la volonté de l'Union européenne de rebâtir avec les Etats-Unis un "partenariat solide" après une relation conflictuelle sous le mandat de Donald Trump."L'UE est prête à s'engager pour un partenariat transatlantique solide. Covid-19, multilatéralisme, climat et commerce international sont des défis à affronter ensemble", a tweeté Charles Michel. "L'UE et les Etats-Unis sont des amis et alliés (...) La Commission se tient prête à intensifier sa coopération avec la nouvelle administration et le nouveau Congrès", a abondé Mme von der Leyen, chef de l'exécutif européen, dans une déclaration. (Belga)