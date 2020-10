Présidentielle américaine 2020 - Le modérateur du deuxième débat présidentiel américain suspendu

Le journaliste choisi pour animer le deuxième débat entre Donald Trump et Joe Biden, finalement annulé, a été suspendu jeudi pour avoir menti au sujet d'un tweet lié au président américain.Steve Scully, de la chaîne parlementaire C-SPAN, avait été choisi comme modérateur du deuxième des trois débats présidentiels, prévu le 15 octobre à Miami. Le débat a finalement été annulé après que Donald Trump a refusé de se plier à un format virtuel, décidé pour éviter tout risque de contagion lié au coronavirus du chef de l'Etat. Donald Trump avait attaqué le journaliste sur Twitter, l'accusant d'être un "Never Trumper", c'est-à-dire un Américain décidé à faire échec au président. Un message avait alors été publié sur le compte Twitter de Steve Scully, qui demandait à l'ancien directeur de la communication de la Maison Blanche, Anthony Scaramucci, s'il devait répondre. Devenu un farouche critique de Donald Trump, l'éphémère responsable de la communication présidentielle lui avait conseillé de ne pas le faire. Le lendemain, Steve Scully avait assuré ne pas être l'auteur du message, soutenant que son compte avait été piraté. Jeudi, la chaîne l'a finalement suspendu sine die après qu'il a avoué avoir menti et être bien l'auteur du message. "J'avais encore raison!", a réagi, très peu de temps après, Donald Trump sur Twitter. "Le débat était truqué!" (Belga)

