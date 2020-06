Présidentielle américaine 2020 - Les Rolling Stones menacent Trump d'actions en justice pour avoir utilisé leur musique

Les Rolling Stones menacent d'intenter une action en justice contre Donald Trump si le président américain continue à utiliser leur musique pendant sa campagne électorale, rapporte le magazine Rolling Stone.Le locataire de la Maison Blanche a en effet utilisé la semaine dernière la chanson "You Can't Always Get What You Want" lors de son meeting à Tulsa. Les papys du rock britannique avaient pourtant déjà fait part de leur désapprobation face à l'usage de leur musique par le candidat républicain mais en vain. Après 4 années d'insuccès, les Rolling Stones ont décidé de mettre la pression et étudient désormais la possibilité d'intenter une action en justice avec l'aide de l'association américaine des droits d'auteur. (Belga)