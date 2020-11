Présidentielle américaine 2020 - "Nous allons gagner", soutient Joe Biden

"Nous allons gagner cette course" à la Maison Blanche, a déclaré Joe Biden dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une brève déclaration à Wilmington, dans le Delaware. Le candidat démocrate compte actuellement 253 grands électeurs sur les 270 requis pour accéder à la présidence américaine, tandis qu'il creuse l'écart avec Donald Trump en Pennsylvanie (20 grands électeurs) et en Géorgie (16 grands électeurs).Joe Biden a appelé ses partisans à rester calmes et patients, alors que les résultats officiels se font attendre dans plusieurs Etats, plus de 3 jours après le scrutin. Le candidat démocrate a également appelé les Américains à "se rassembler" pour surmonter "la colère". "Il est temps de nous rassembler", a déclaré l'ancien vice-président de Barack Obama. "Mes chers Américains, nous n'avons toujours pas de déclaration finale d'une victoire mais les chiffres offrent une tableau clair et convaincant: nous allons gagner cette élection." Joe Biden, 77 ans, a souligné l'avancée du comptage en sa faveur lors des dernières 24 heures, en rappelant qu'il était depuis passé devant Donald Trump dans les dépouillements encore en cours dans les Etats-clés de la Pennsylvanie et de la Géorgie. Il a affirmé qu'il allait remporter ces deux Etats. "Nous gagnons dans l'Arizona. Nous gagnons dans le Nevada", a-t-il ajouté. "Nous sommes en bonne voie de décrocher 300 grands électeurs", a affirmé le candidat démocrate. Soit bien au-delà du "chiffre magique" de 270 grands électeurs - la majorité du collège électoral - ouvrant les portes de la Maison Blanche. Soulignant aussi le lourd bilan de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis, avec plus de 235.000 morts, il a promis de mettre en oeuvre dès le "premier jour" de sa présidence son plan d'action contre le virus. "Cela ne pourra pas sauver les vies qui ont été perdues mais cela sauvera des vies ces prochains mois", a-t-il affirmé, sa colistière Kamala Harris se tenant à ses côtés, masquée, sans prononcer de discours comme la veille. (Belga)