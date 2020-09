Présidentielle américaine 2020 - Trump et Biden pourraient se croiser à une commémoration du 11-Septembre

Leur premier débat n'est prévu que pour la fin septembre, mais Donald Trump et Joe Biden pourraient se croiser vendredi prochain lors d'une cérémonie commémorant les attentats du 11 septembre 2001.Le président républicain et son rival démocrate, qui font campagne avec des styles très différents pour la Maison Blanche, en pleine pandémie, ont tous deux prévu de se rendre à Shanksville, en Pennsylvanie, où l'un des avions détournés s'est écrasé dans un champ ce jour-là. On ne sait pas encore si les deux visites vont se chevaucher, mais les deux hommes n'auront probablement jamais été aussi proches l'un de l'autre depuis des mois. "Je n'ai su qu'il y allait qu'après avoir annoncé que j'y allais", a dit vendredi M. Biden à des journalistes, deux jours après que son équipe de campagne a fait part de son programme. L'ancien vice-président de Barack Obama, qui mène dans les sondages nationaux, a laissé entendre qu'il était prêt à partager la tribune avec Donald Trump s'il y était invité. "Il est toujours le président des Etats-Unis", a dit M. Biden. Le Service des parcs nationaux, qui gère le Mémorial du Vol 93, a indiqué que la cérémonie allait être raccourcie cette année en raison de la pandémie afin de minimiser les risques de propagation du coronavirus. De 90 minutes, elle passera à 20 minutes. La campagne se fait chaque jour plus agressive entre Donald Trump et Joe Biden, le président affublant son rival des surnoms les plus moqueurs quand le démocrate fustige un leader qui "déconstruit le système démocratique". (Belga)