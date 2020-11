Présidentielle américaine 2020 - Trump maintient qu'il a gagné sauf si on lui "vole" l'élection

Donald Trump a répété jeudi qu'il allait gagner l'élection présidentielle américaine, que les démocrates essaient de lui "voler", a-t-il de nouveau accusé, sans aucun élément concret à l'appui."Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection", a dit le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, après s'être déjà déclaré vainqueur dans la nuit de mardi à mercredi. "Malgré l'interférence, jamais vue dans une élection, des grands médias, du monde des affaires et des géants de la tech, nous avons gagné avec des scores historiques et les sondeurs se sont délibérément trompés", a-t-il poursuivi. "Il n'y a pas eu la vague bleue (la couleur du parti démocrate) annoncée". Dans un discours tranchant avec la brève allocution, plus tôt dans la journée, de son adversaire Joe Biden, Donald Trump a déroulé le même argumentaire que lors de sa première intervention au soir du 3 novembre, sans apporter de preuves de ses accusations de fraude électorale. "Nous ne pouvons permettre à personne de museler nos électeurs et de fabriquer les résultats", a-t-il encore dit. "J'ai le sentiment que la justice devra trancher en fin de compte". Le président semble de plus en plus isolé au sein de son parti républicain, alors que le décompte des votes se poursuivait mercredi dans plusieurs Etats. Sur le plateau de la chaîne de télévision CNN, l'ancien sénateur et candidat aux primaires présidentielles du Parti républicain Rick Santorum a qualifié les propos de Donald Trump de "dangereux". (Belga)

