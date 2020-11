Présidentielle américaine 2020 - Trump ne devrait pas faire d'apparition publique dans les prochaines heures

La Maison Blanche a indiqué que Donald Trump et son staff ne feront plus d'apparition publique ce samedi, après l'annonce de l'élection de Joe Biden. L'actuel président a passé la matinée au Trump National Golf Club à Sterling, en Virginie, où il se trouvait lorsque les médias américains ont annoncé sa défaite à l'élection présidentielle.Donald Trump a rejoint la Maison Blanche depuis, alors que de nombreuses personnes se sont rassemblées dans les rues de Washington pour célébrer la victoire de Biden. Des partisans de l'actuel président se mobilisent également dans plusieurs villes des États-Unis, notamment dans le Michigan et en Arizona, affirmant que l'élection présidentielle a été volée. (Belga)