Présidentielle au Bélarus - Le Bélarus annonce avoir libéré plus de 1.000 manifestants

Les autorités bélarusses ont libéré plus de 1.000 personnes interpellées pendant les manifestations violemment réprimées contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, a annoncé jeudi soir la présidente du Sénat."Plus de 1.000 personnes ont été relâchées avec l'obligation de ne pas participer à des manifestations non autorisées", a déclaré Natalia Kotchanova à la télévision publique. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Iouri Karaev, a présenté ses excuses pour les violences policières commises contre "des passants" non impliqués dans les actions de protestation. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.