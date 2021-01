Présidentielle au Kirghizstan: le populiste Japarov largement en tête

Le populiste Sadyr Japarov est arrivé largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche au Kirghizstan, la commission électorale lui attribuant plus de 80% des voix alors que plus de 90% des bulletins ont été dépouillés.Les Kirghiz ont également voté dimanche sur des amendements constitutionnels destinés à modifier le régime politique du pays, plus de 80% des électeurs s'exprimant en faveur d'une primauté donnée à la présidence, une réforme qui donnera de larges prérogatives au nouveau président. (Belga)