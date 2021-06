Présidentielle au Pérou: le président en exercice appelle au calme

Le président par intérim du Pérou, Francisco Sagasti, a lancé vendredi un appel au "calme" aux acteurs des deux camps d'une présidentielle polarisée qui n'a toujours pas rendu son verdict cinq jours après le scrutin."La tâche d'un chef d'Etat est de veiller à ce que le pays garde sa sérénité et son calme dans les moments difficiles. Dans cet optique, j'ai entrepris des contacts" avec l'entourage des deux candidats, a tweeté M. Sagasti vendredi. "Ma demande a été la même pour les deux: faire baisser la tension et attendre les résultats officiels", a-t-il ajouté. La tension monte dans le pays andin cinq jours après le scrutin du second tour de la présidentielle alors que les autorités ont entrepris l'examen de dizaines de milliers de bulletins de vote contestés. La représentante de la droite populiste Keiko Fujimori, 46 ans, risque en cas de défaite de se retrouver en prison dans une affaire de blanchiment d'argent. Son rival de gauche radicale, Pedro Castillo, 51 ans, se considère lui déjà vainqueur. L'examen des bulletins par le Jury national des élections (JNE) devrait prendre plusieurs jours. Mais même en l'absence de résultat officiel, plusieurs dirigeants latino-américains de gauche ont commencé à féliciter M. Castillo. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.