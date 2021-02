Présidentielle en Equateur: 2e tour entre le socialiste Arauz et le conservateur Lasso

Le socialiste Andrés Arauz, dauphin de l'ex-président Rafael Correa, et le conservateur Guillermo Lasso s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle prévu le 11 avril en Equateur, a annoncé le Conseil national électoral dans la nuit de samedi à dimanche.Le jeune économiste Andrés Arauz, 36 ans, s'est placé en tête du premier tour avec 32,72% des voix contre 19,74% à l'ex-banquier de droite Guillermo Lasso et 19,39% au leader indigène de gauche Yaku Perez, selon les résultats définitifs du scrutin du 7 février, proclamés par le secrétaire du CNE, Santiago Vallejo. M. Arauz est le candidat de la coalition Union pour l'espérance (Unes), le vétéran Guillermo Lasso, 65 ans, celui du mouvement Créer des opportunités (Creo, droite). (Belga)