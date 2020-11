Présidentielle en Moldavie: la pro-européenne Sandu en tête

L'ex-Première ministre pro-européenne Maia Sandu était en tête du second tour de la présidentielle en Moldavie dimanche, devançant le chef de l'Etat sortant pro-russe Igor Dodon, après le dépouillement de plus de 90% des bulletins.Avec 92,16% des bulletins dépouillés, Mme Sandu a obtenu 51,20% des suffrages contre 48,80% pour M. Dodon, à la tête depuis quatre ans de cette ex-république soviétique à majorité roumanophone qui balançait depuis des années entre ambitions européennes et rapprochement avec Moscou. (Belga)

