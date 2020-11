Présidentielle en Moldavie: Washington s'engage à coopérer avec la présidente élue

Les Etats-Unis ont dit mardi leur intention de coopérer avec la prochaine présidente moldave Maia Sandu, une ancienne Première ministre pro-européenne dont l'élection marque un revers pour la Russie.David Hale, le numéro trois de la diplomatie américaine, a téléphoné à la candidate victorieuse pour la féliciter et affirmer l'engagement des Etats-Unis en vue de "faire avancer la coopération" entre les deux pays, selon un communiqué du département d'Etat américain. Washington a ainsi noté "des priorités partagées" avec Chisinau, "dont l'Etat de droit, la lutte contre la corruption, le développement de la croissance économique, ainsi que le soutien à la souveraineté de la Moldavie et son intégrité territoriale". Moscou a également félicité Mme Sandu, qui a promis lundi "un vrai équilibre" dans les relations de la Moldavie vis-à-vis de l'Occident et de la Russie. Battu, le président sortant pro-russe Igor Dodon avait d'abord appelé ses partisans à descendre dans les rues la semaine dernière avant de faire volte-face et féliciter sa rivale. La vitesse avec laquelle il a reconnu sa défaite et les félicitations de Washington à la présidente élue contrastent avec le refus de Donald Trump de concéder la sienne face à Joe Biden, après l'élection du 3 novembre. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.