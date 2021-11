Présidentielle française: meeting de Zemmour à Paris le 5 décembre

Le pamphlétaire d'extrême droite Eric Zemmour a confirmé vendredi qu'il tiendrait le 5 décembre à Paris une réunion publique au Zénith qui pourrait, selon son entourage, être le premier meeting d'une campagne pour la présidentielle."La Croisée des chemins s'achève. Le 5 décembre, la suite de l'histoire commence au Zénith de #Paris. Venez l'écrire avec moi!", a tweeté le polémiste identitaire à cinq mois de la présidentielle française. Le site internet "croiseedeschemins-ez" a servi à Eric Zemmour pour annoncer la série de conférences -aux allures de meetings- qu'il tient depuis la rentrée autour de la promotion de son dernier livre, "La France n'a pas dit son dernier mot". Deux sources proches de M. Zemmour ont fait part ces derniers jours à l'AFP du projet d'un "premier meeting de campagne" présidentielle, évoquant le Zénith de Paris et la date du 5 décembre. Selon l'une de ces sources, l'annonce de la probable candidature d'Eric Zemmour aurait lieu non pas lors du meeting, mais avant celui-ci. Après une percée fulgurante dans les sondages à la rentrée, ponctuée d'une série de conférences et d'apparitions médiatiques, l'essayiste d'extrême droite semble rencontrer de premières difficultés avec des sondages qui stagnent, des salles qui le refusent et une organisation fragile qui suscite des critiques en interne. (Belga)