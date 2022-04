Prix de l'énergie - Sri Lanka: un manifestant tué par la police, quatre blessés graves

Un homme a été tué par la police sri-lankaise, le premier en plusieurs semaines de protestations antigouvernementales dans l'île, et 24 autres ont été blessés mardi, lors d'une manifestation, ont annoncé les autorités alors que les actions à travers le pays s'intensifient après une importante hausse du prix des carburants.La police a utilisé des balles réelles et des gaz lacrymogènes contre un groupe de manifestants qui bloquait une autoroute à Rambukkana, dans le centre du pays, pour protester contre les pénuries aiguës de pétrole et les prix élevés, ont déclaré des responsables de l'hôpital et de la police. Selon un porte-parole de la police, cette dernière a d'abord utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les protestataires, mais ceux-ci ont répondu par des jets de pierres sur les forces de l'ordre, qui ont riposté. Au moins 24 personnes ont été blessées, dont huit policiers. Une personne a succombé à des blessures par balle, tandis que 16 manifestants ont dû être opérés d'urgence, d'après les déclarations d'un porte-parole de l'hôpital qui les a pris en charge. Le Sri Lanka est en proie à sa plus grave crise économique depuis son indépendance en 1948, avec de graves pénuries de biens essentiels et des coupures d'électricité régulières. Lundi, le prix au litre du diesel a bondi de 64% et celui de l'essence de 33%. (Belga)

