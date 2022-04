Pro Golf Tour - Quatre Belges dans le top 10 au Red Sea Egyptian Classic après le 2e tour

Yente Van Doren, James Meyer de Beco, Jean de Wouters d'Oplinter et Alan De Bondt se classent tous les quatre dans le top 10 du Red Sea Egyptian Classic de golf (Pro Golf Tour/30.000 euros) après le 2e tour lundi à Ain Suhna en Égypte.Yente Van Doren est le Belge le mieux classé avec une troisième après un deux tours en 65 coups, sept sous le par. Avec un total de 135 coups, il compte trois coups de plus que l'amateur allemand Philipp Katich qui occupe seul la tête James Meyer de Beco et Jean de Wouters d'Oplinter partagent eux la cinquième place après avoir signé chacun un deuxième tour en 68 coups. Alan De Bondt, en tête après le premier tour dimanche, glisse lui à la 9e place après un 2e tour en 73 coups. Lars Buijs, Arnaud Galand et Andrea Laurent n'ont eux pas passer le cut. Classement après le 2e tour: 1. Philipp Katich (All) am. 132=66-66 -12; 2. Mike Toorop (P-B) 134=69-65; Yente Van Doren (Bel) 135=70-65, Marc Hammer (All) 135=66-69; 5. James Meyer De Beco (Bel) am. 136=68-68, Jean de Wouters d'Oplinter (Bel) 136=68-68, Loris Schüpbach (Sui) 136=68-68, Felix Schulz (Aut) 136=64-72; 9. Alan De Bondt (Bel) 137=64-71; ----- 71. Lars Buijs (Bel) 145=74-71; 109. Arnaud Galand (Bel) 153=72-71; 120. Andrea Laurent (Bel) 158=83-75 (Belga)

