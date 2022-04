Pro Golf Tour - Quatre des sept belges ont franchi le cut en Egypte

Arnaud Galand, Lars Buijs, Yente Van Doren et James Meyer de Beco ont franchi le cut du Red Sea Classic de golf, doté de 30.000 euros, mercredi à Ain Sokhna, en Egypte.Grâce à un beau deuxième tour en 68 coups, quatre sous le par, le Liégeois Arnaud Galand a gagné 22 places, se hissant en 9e position à six coups du leader, l'Allemand Yannik De Bruyn. Un deuxième parcours en 69 coups a permis à Lars Buijs de passer de la 31e à la 27e place, qu'il partage avec Yente Van Doren, qui a bouclé le tour en 71 coups comme le premier. James Meyer de Beco, 22 ans, a également réalisé un tour en 71 coups et avec un total à 143, il a perdu dix places, mais il s'est classé 41e et s'est qualifié de justesse pour le tour final. Alan De Bondt, le leader du Pro Golf Tour, Jean de Wouters d'Oplinter et Andrea Laurent ont été éliminés. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.