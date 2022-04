Pro Golf Tour - Red Sea Ain Sokhna Classic: classement après le 2e tour

Le classement du Red Sea Ain Sokhna Classic de golf après le deuxième tour disputé mercredi à Ain Sokhna, en Egypte:1. Jannik De Bruyn (All) 133=66-67 -11; 2. Philipp Katich (All) am. 135=68-67, Stan Kraai (P-B) 135=65-70; 4. Baptiste Achard (Fra) 136=69-67, Maximilian Lechner (Aut) 136=66-70, Zan Luka Stirn (Sln) 136=65-71;... 9. Arnaud Galand (Bel) 139=71-68;... 27. Lars Buijs (Bel) 142=73-69, Yente van Doren (Bel) 142=71-71; 41. James Meyer de Beco (Bel) am. 143=71-72; 63. Alan De Bondt (Bel) 145=73-72; 70. Jean de Wouters d'Oplinter (Bel) 146=72-74; 114. Andrea Laurent (Bel) 154=73-81. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.