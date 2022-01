Problèmes pour Neuville dans la 10e spéciale : "Quelque chose de cassé"

Thierry Neuville (Hyundai) était pessimiste à l'arrivée de la 10e spéciale du Rallye de Monte-Carlo, première manche du championnat du monde des rallyes WRC 2022, samedi matin. Le pilote belge, qui a glissé au 5e rang à l'issue de la 2e spéciale du jour, est victime de problèmes."On a pointé avec une minute de retard car on a quelques problèmes et dans la spéciale, j'ai eu la sensation que quelque chose a cassé. Il faut qu'on regarde", a lancé Neuville, 7e de la spéciale à 24.7 du Français Sébastien Ogier (Toyota), qui partage désormais la tête avec son compatriote et nonuple champion du monde Sébastien Loeb (M-Sport Ford). Neuville est 5e à 1:13.7 des Français au général. Trois spéciales sont encore au programme de samedi. Dimanche, deux spéciales inédites, à répéter à deux reprises, boucleront cette édition 2022, première des treize manches du Mondial WRC: La Penne/Collongues (19,37 km) et Briançonnet/Entrevaux (14,26 km), la dernière citée servant également de Power Stage. (Belga)