Procédure de destitution de Trump - Accord au Sénat pour poursuivre le procès de Trump sans convoquer de témoins

Les démocrates et la défense de Donald Trump ont trouvé samedi un accord qui permet d'éviter la convocation de témoins et d'avancer dans le procès, qui devrait ainsi aboutir à un verdict dans la journée.L'accord a été annoncé par les deux parties en séance publique au Sénat, qui juge depuis mardi l'ex-président républicain pour "incitation à l'insurrection". Les procureurs démocrates avaient annoncé plus tôt dans la journée qu'ils voulaient entendre une élue républicaine, Jaime Herrera Beutler, ce qui aurait retardé la procédure. Sa déposition a finalement été lue en séance et versée au dossier. Chaque partie va maintenant exposer ses conclusions. (Belga)

