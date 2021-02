Procédure de destitution de Trump - Accord sur les règles du procès, décrié comme "théâtre politique" par les avocats de Trump

Le chef de la majorité démocrate au sénat américain Chuck Schumer a annoncé lundi qu'un accord avait été dégagé entre son parti et le parti républicain sur les règles à observer lors du second procès en destitution de l'ancien président américain Donald Trump qui commence cette semaine.Chuck Schumer, cité par CNN, a annoncé que cet accord a été dégagé entre les deux partis, mais aussi l'équipe légale de l'ancien président conservateur. Le Sénat américain organisera un vote sur ces règles mardi. Le procès débutera avec un débat juridique de quatre heures sur la constitutionnalité des procédures, suivi d'un vote déterminant sur les sénateurs se jugent compétents. "La structure sur laquelle nous nous sommes accordés est éminemment juste. Cela va permettre un procès pour atteindre ses objectifs: la vérité et la responsabilité". L'équipe légale de Donald Trump a en outre soumis un dossier de 78 pages de briefing en amont du procès, qui donne un avant-goût des arguments que les sénateurs entendront au cours des jours prochains. Les avocats choisis par le milliardaire y assurent que Donald Trump "n'a pas ordonné à qui que ce soit des mener des actions illégales" et qu'il ne pouvait pas être blâmer pour la conduite "d'un petit groupe de criminels" qui ont envahi le Capitole à Washington le 6 janvier. Ils affirment encore que le Sénat américain ne représente pas une juridiction pour mener son procès en tant que citoyen privé désormais. L'effort est même décrit comme "ridicule" et le procès en destitution qualifié par ces avocats comme "théâtre politique", selon les briefings consultés par le New York Times. Compte-tenu du contrôle démocrate sur le Sénat, les sénateurs devraient décider de mener le procès à son terme, même si son issue fait peu de doutes. La Constitution impose en effet une majorité des deux tiers pour un verdict de culpabilité et il semble peu probable que 17 élus républicains joignent leur voix aux 50 démocrates. Comme il y a un an, lors de son premier procès en destitution, Donald Trump devrait donc être acquitté. (Belga)