Procédure de destitution de Trump - "La démocratie est fragile", dit Biden après l'acquittement de Trump

Le président Joe Biden a déclaré samedi que, malgré l'acquittement de Donald Trump à son procès en destitution, "le fond de l'accusation" n'était "pas contesté", et que l'attaque contre le Capitole du 6 janvier montrait que la démocratie était "fragile"."Même si le vote final n'a pas abouti à une condamnation, le fond de l'accusation n'est pas contesté", a déclaré le démocrate après l'acquittement voté par le Sénat américain lors du second procès en destitution de son prédécesseur républicain. "Ce triste chapitre de notre histoire nous a rappelé que la démocratie est fragile. Qu'elle doit toujours être défendue. Que nous devons toujours rester vigilants", a déclaré Joe Biden dans un communiqué. Pour la deuxième fois acquitté. L'ex-président américain Donald Trump a échappé samedi à un verdict de culpabilité à l'issue d'un procès historique devant le Sénat américain, qui le jugeait pour son rôle dans les violences du 6 janvier au Capitole. Les sénateurs ont été une majorité --57 sur 100-- à se prononcer pour une condamnation du milliardaire. Mais il aurait fallu les deux-tiers de la chambre haute pour parvenir à un verdict de culpabilité qui aurait pu être suivi d'une peine d'inéligibilité. Le socle des élus républicains a tenu, ce qui montre l'emprise que Donald Trump conserve sur le parti. "Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer", avait réagi M. Trump dans un communiqué, se posant une nouvelle fois en victime d'une "chasse aux sorcières". Pour Donald Trump, il s'agit d'un deuxième acquittement en autant de procédures de destitution. Un cas unique dans l'histoire des Etats-Unis. (Belga)

