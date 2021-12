Procès des attentats de Bruxelles - Le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles débutera le 10 octobre 2022

Le procès des attentats terroristes du 22 mars 2016 à Bruxelles s'ouvrira le 10 octobre 2022, a confirmé mercredi soir la cour d'appel de Bruxelles.Le double attentat djihadiste, d'abord à l'aéroport de Zaventem, puis dans la station de métro Maelbeek, avait fait 32 morts et plus de 340 blessés graves. En septembre dernier, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a confirmé le renvoi devant la cour d'assises des 10 inculpés dans l'enquête sur les attentats du 22 mars, marquant ainsi la clôture définitive de l'instruction. Ces 10 inculpés sont Salah Abdeslam, Oussama Atar (qui serait décédé en Syrie), Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa et les frères Smail et Ibrahim Farisi. (Belga)

