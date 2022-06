Procès des attentats de Paris: la perpétuité incompressible requise contre Abdeslam

Le parquet national antiterroriste français (Pnat) a requis vendredi au procès des attentats du 13-Novembre la perpétuité avec une période de sûreté incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam, unique membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis.Cette sanction rarissime, qui rend très infime la possibilité d'un aménagement de peine, a été demandée "au regard de l'immense gravité des faits" qui sont reprochés au Français de 32 ans. Des peines allant de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité incompressible ont été requises à l'encontre des 20 accusés jugés depuis septembre à Paris. Le ministère public a réclamé les peines les plus lourdes contre Salah Abdeslam ainsi qu'à l'encontre de deux hauts cadres de l'État islamique, présumés morts en zone irako-syrienne et jugés en leur absence. Il a également requis la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans contre le Belge Mohammed Abrini, "l'homme au chapeau" des attentats de Bruxelles. (Belga)