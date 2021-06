Proposition du CD&V et de l'Open Vld pour le statut des médecins en formation

Les députées Nathalie Muylle (CD&V) et Maggie De Block (Open Vld) ont déposé une proposition de loi qui vise à renforcer le statut des médecins en formation, ont-elles annoncé mercredi dans un communiqué.Les ex-ministres de l'Emploi et de la Santé veulent notamment faire en sorte que des droits à la pension soient constitués durant la formation et accorder le droit à des allocations de chômage. Elles estiment également qu'une asbl indépendante doit contrôler le respect de la législation sociale et des conditions de travail de ces médecins en formation. A leurs yeux, les hôpitaux ne peuvent plus à la fois être le maître de stage et l'employeur. Ce texte pourrait apporter une solution aux points qui restent en souffrance dans le cadre des accords entre médecins et hôpitaux et qui prévoient notamment un règlement pour les congés et salaire de base uniforme, ont encore expliqué les deux députées. (Belga)