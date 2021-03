Protection policière pour Bart De Wever

Le président de la N-VA et bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever bénéficie de nouveau d'une protection policière permanente, écrit mercredi le journal 'Gazet Van Antwerpen'. L'information est confirmée par le porte-parole du bourgmestre anversois.Il y aurait une possible menace sur sa personne, depuis le milieu de la drogue. La maison de la famille De Wever, à Deurne, est désormais surveillée. Ce n'est pas la première fois que l'homme politique N-VA bénéficie d'une protection policière. Cela avait déjà eu lieu dans le cadre d'une menace terroriste, et après la découverte d'une tête de cochon dans l'allée de sa maison (Belga)