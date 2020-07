Proximus League - Jan Van den Bergh revient au Beerschot

Jan Van den Bergh revient au Beerschot. Le défenseur de 25 quitte La Gantoise pour le club anversois, où il a signé un contrat de cinq ans, a annoncé le Beerschot vendredi soir.Jan Van den Bergh a joué au Beerschot de 2016 à 2019. Il était passé à Gand il y a un an mais n'était pas parvenu à s'imposer chez les Buffalos, qui l'avaient loué à OHL en janvier dernier. "J'aurais regretté de ne pas franchir le pas en allant à Gand", déclare Jan Van den Bergh. "Par un concours de circonstances, j'ai peu eu l'occasion de jouer et il était mieux pour moi de chercher un club où j'aurais de plus grandes chances de jouer. A partir de ce moment, le Beerschot était l'option numéro 1, je reviens à la maison". Le Beerschot ne sait pas encore à quel niveau il évoluera la saison prochaine. Les Rats doivent affronter OHL le 2 août en finale retour de la Division 1B, dont le vainqueur sera promu en D1A. Les Anversois avaient gagné le match aller 1-0 le 8 mars. La finale retour était prévue le 14 mars à Louvain, mais la pandémie de coronavirus a ensuite mis le monde du sport à l'arrêt. (Belga)