Proximus League - L'Union partage l'enjeu face à Roulers après avoir mené 3-0 au repos

L'Union Saint-Gilloise pensait avoir fait le plus dur en rejoignant les vestiaires avec un avantage de trois buts, samedi, à domicile face à Roulers dans le cadre de la douzième journée de la deuxième tranche en Proximus League. C'était sans compter sur la réponse des Roulariens, en lutte pour éviter une place de barragiste, qui sont revenus au score après le repos (3-3).Les pensionnaires du stade Joseph Marien ont fait la différence à trois reprises en première période par l'intermédiaire de Serge Tabekou (25), Casper Nielsen (28) et Aron Sigurdarson (45). Roulers a ensuite réduit l'écart en début de deuxième mi-temps grâce à Yhoan Andzouana (53). Dans les dix dernières minutes, les visiteurs ont finalement arraché un point à la suite des réalisations de Gregory Kuisch (81) et de Godwin Saviour (83). L'Union (5e, 16 pts) compte désormais quatre points de retard sur le leader, le Beerschot, vainqueur vendredi d'Oud-Heverlee Louvain (3e,15 pts) au classement de la deuxième tranche. Samedi soir, Westerlo (17 pts) pourrait rejoindre le Beerschot en tête si les Campinois s'imposent à Lommel (15 pts). Dimanche, Virton (17 pts) pourrait en faire de même en cas de victoire sur la pelouse de la lanterne rouge Lokeren (6 pts). Au général, Roulers (7e, 24 pts) occupe toujours une place de barragiste en compagnie de Lokeren (8e, 19 pts) mais les Roulariens reviennent à deux unités de la sixième place occupée par Lommel. (Belga)